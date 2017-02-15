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Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма Украине.

«Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами», - заявил он, сообщает Би-би-си.

Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

«Нет, не поднимал», - ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. «Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров», - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым
ForUm

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