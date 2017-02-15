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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против одного из руководителей Национального банка.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сообщил директор бюро Артем Сытник, передают Українськi Новини.

«В пятницу, 10 февраля, зарегистрировано производство по одному из руководителей НБУ... Дело фактовое», - сказал он журналистам.

При этом Сытник отказался ответить на прямой вопрос о том, идет ли речь в данном уголовном производстве о заместителе главы НБУ Екатерине Рожковой.

Напомним, 10 февраля, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ на следующей неделе зарегистрирует производство по деятельности заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой и начнет расследование.

Нацбанк пообещал способствовать проведению следственных действий. 
ForUm

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