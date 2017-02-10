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Национальный банк Украины будет способствовать проведению следственных действий при открытии производства НАБУ по записям телефонных разговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«НБУ будет способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего и объективного расследования при открытии подобного производства, в том числе о событиях, которые предшествовали публикации записей телефонных разговоров Рожковой», - говорится в сообщении.

НБУ считает, что «объективное и независимое расследование поможет прекратить манипуляции и провокации, связанные с публикацией в СМИ записей телефонных разговоров заместителя председателя НБУ».

«Надеемся, что НАБУ установит происхождение этих записей, а также заинтересованных лиц в их обнародовании», - резюмировали в Нацбанке.  

Напомним, сегодня, 10 февраля, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ на следующей неделе зарегистрирует производство по деятельности заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой и начнет расследование.
ForUm

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