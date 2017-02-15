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На сегодняшний день назначено 450 новых прокуроров, из которых 93% - это кандидаты, не имевшие стажа работы в прокуратуре. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня во время совещания по итогам работы ГПУ за год.

«В прошлом году состоялись очередные конкурсы на замещение вакантных должностей в местных прокуратурах, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и комплектование принципиально нового органа – Генеральной инспекции ГПУ. По результатам их проведения в прокуратуры базового звена на сегодняшний день назначено 450 новых прокуроров, из которых 93% – это кандидаты, не имевшие стажа работы в прокуратуре. Они прошли два теста, собеседования с комиссией, которая комплектовалась с участием общественности, и сегодня заместили вакансии в базовом звене прокуратуры», – сказал он, сообщает УНИАН.

Луценко также отметил, что «вливание новой крови» в систему прокуратуры – не единовременный акт, а постоянная работа.
ForUm

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