В столовой МИД России котлеты по-киевски продают как котлеты по-крымски.

Об этом в Twitter сообщил московский журналист The New York Times Иван Нечепуренко.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR