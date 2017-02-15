В столовой МИД России котлеты по-киевски продают как котлеты по-крымски.
Об этом в Twitter сообщил московский журналист The New York Times Иван Нечепуренко.
«В российской столовке МИД котлету по-киевски продают под названием котлета по-крымски», - написал он.
In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR— Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 15 февраля 2017 г.
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