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В столовой МИД России котлеты по-киевски продают как котлеты по-крымски.

Об этом в Twitter сообщил московский журналист The New York Times Иван Нечепуренко.

«В российской столовке МИД котлету по-киевски продают под названием котлета по-крымски», - написал он.
ForUm

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