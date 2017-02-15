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Генеральный прокурор Юрий Луценко поставил задачу проверить прокуроров всех уровней на наркозависимость.

Об этом он заявил в среду на совещании относительно состояния выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных на них функций и задач, сообщает Укринформ.

«Прошу все областные прокуратуры провести проверки на наркозависимость всех прокуроров, соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом, тем не менее, пожалуйста, добровольно, добровольно-принудительно чтобы все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем, но чтобы все прошли (проверку. - Ред.) на степень наркозависимости», - сказал руководитель ГПУ.

В этой связи он вспомнил вопиющий факт разоблачения в Запорожской области сотрудника местной прокуратуры, который не только сам употреблял наркотики, но и способствовал злоупотреблениям другими работниками прокуратуры. Сейчас этот работник прокуратуры находится под стражей. Луценко обратился к прокурору области с требованием лично контролировать это дело.

В то же время он выразил убеждение, что этот случай в Запорожской области - лишь «звоночек», за которым стоит «целый массив проблем, которые существуют в вузах».

«Я их (проблемы с потреблением наркотиков. - Ред.) застал в милицейских (вузах. - Ред.), а оказывается, это дотянулось и до прокурорских. Когда Харьковскую академию я всю проверил... поэтому, пожалуйста, всех - от местных до региональных, а затем и Генеральную прокуратуру проверить на причастность к этой заразе», - подчеркнул генпрокурор.

 
ForUm

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