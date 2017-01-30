Сегодня нет никаких оснований говорить об увеличении в текущем году тарифов на ЖКХ или газ. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Я уверен, пока не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто сообщит украинцам о повышении тарифов», - сказал он.

«Но, по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше ее уже некуда», - заявил вице-премьер-министр.

Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться. «Нет. Субсидии в связи с этим не будут пересматривать», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года.

В прошлом году Кабинет Министров установил единую цену на природный газ. С 1 мая топливо подорожало до 6,879 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.