также в разделеПолитика
В РФ объявили в розыск переехавшего в Украину экс-депутата Госдумы 38
Нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной 74
Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией в Украине и вернет Крым 206
ЕС готовит программу по восстановлению Донбасса 55
Европарламент окончательно утвердил механизм приостановки безвиза 80
Порошенко провел кадровые рокировки в СБУ 65
Тимошенко поблагодарила Гройсмана за «валентинку» 176
Гройсман: «Евровидению» в Украине ничего не угрожает 210
Мингарелли надеется, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже летом 35
Отставка советника Трампа: В РФ заявили о русофобии в Белом доме 79
Гройсман: «Мать» коррупции в Украине – Тимошенко 186
Гройсман против контрабанды, но требует разблокировать поставки угля 60
Норвегия поддержала сохранение санкций против России 29
«Батькивщина» настаивает на регистрации постановления об отставке Гройсмана 167
Совбез ООН принял резолюцию Украины о защите критической инфраструктуры 93
Геращенко: Минские соглашения сделали ключевое для Украины 176
Порошенко выступает за скорейшую демаркацию границы с Молдовой 89
Порошенко: Украина и Молдова будут восстановлены в суверенных границах 80

Депутаты Европарламента во вторник, 14 февраля, потребовали расширить санкции против Москвы в связи с новыми вооруженными провокациями на Донбассе. За это высказалось большинство участников дебатов, посвященных обострению ситуации на востоке Украины, сообщает Немецкая волна.

Прения прошли во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге. Принятия резолюции по итогам встречи предусмотрено не было.

По мнению большинства евродепутатов, новые жесткие ограничительные меры против России стали бы симметричной реакцией ЕС на действия Кремля, который, по оценкам парламентариев, продолжает поставлять оружие и направлять подкрепления в зону конфликта.

Так, польский дипломат и член Европарламента Яцек Эмиль Сариуш-Вольский высказал мнение, что Украина имеет дело именно с внешней агрессией, а не с гражданской войной, добавив, что конфликт стал реальностью, поскольку Европа очень долго колебалась со своим ответом на происходящее. Он предложил скорректировать санкционную политику в отношении РФ, положив в ее основу принцип «большее за большее», и заменить «нормандский формат» (Германия, Франция, Россия, Украина) на «женевский», включив в число переговорщиков представителей ЕС и США.

Евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален, в свою очередь, также выразил уверенность, что санкции против Москвы должны стать более жесткими, чтобы Россия поняла, что у нее нет другой альтернативы, кроме как навсегда уйти из Крыма и Донбасса.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги
Ботинки зимние