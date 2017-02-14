В российском городе Саратов в отношении 19-летнего местного жителя Александра Гозенко возбудили уголовное дело за комментарий в социальной сети «ВКонтакте», который, по мнению следователей, оскорбляет представителей русской нации и лиц группы «ватники». Об этом сегодня сообщил правозащитник Павел Чиков, пишет «Новая газета».

Подробности дела пока неизвестны. Есть информация лишь о том, что дело заведено по статье о «возбуждении ненависти либо вражды».

Комментарий, который стал причиной уголовного преследования, молодой человек опубликовал под одним из постов на собственной странице во «ВКонтакте». Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.