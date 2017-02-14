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Министерство юстиции не имеет намерений инициировать развод за сутки, по примеру действующего проекта «Брак за сутки».

Об этом после церемонии регистрации брака в рамках пилотного проекта Министерства юстиции «Брак за сутки», которая состоялась в НСК «Олимпийский», заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Укринформ.

«Развод за сутки не будет инициативой Министерства юстиции точно, пока министром буду я», - заявил Петренко.

По его словам, это не предусмотрено в новациях Минюста, а «реформы должны иметь определенную черту».

«Развод за один день может быть только в том случае, если пара не имеет детей, если они не имеют никаких споров относительно имущества и совместного проживания. Условно это один день», - подчеркнул министр.

Он отметил, что сейчас Минюст упростил бюрократические процедуры бракоразводного процесса.

«Мы эту процедуру сейчас демократизировали, если пара приняла решение, подписали все необходимые документы, то могут получить право на развод. Но я считаю, что процедура развода и прекращения семьи не может быть простой, потому что семья - это основа государства. Если эта семья создана, надо делать все, чтобы люди ее сохранили», - отметил министр юстиции.
ForUm

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