Президент Петр Порошенко уволил с должностей нескольких руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины и провел новые кадровые назначения.

Об этом идет речь в указах №34 и №35, опубликованных на сайте Главы государства.

В частности, Президент уволил Виталия Найду с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и назначил на это место Алексея Петрова.

Также он уволил с должности начальника управления СБУ в Херсонской области Олега Зубкова, начальника управления СБУ в Сумской области - Юрия Гончарова, начальника управления СБУ в Николаевской области - Александра Калинина, начальника управления СБУ в Тернопольской области - Алексея Ушанова, начальника управления СБУ в Запорожской области - Александра Шмитько.

Начальником управления СБУ в Херсонской области назначен Даниила Доценко, начальником управления СБУ в Сумской области - Владислав Коссинский, начальником управления СБУ в Николаевской области - Алексей Лях, начальником управления СБУ в Тернопольской области - Виталий Найда, начальником управления СБУ в Запорожской области - Александр Хилько.

Кроме того, Порошенко назначил Александра Климчука начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и Виктора Кононенко – начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.