В Луганскую область уголь поставляется ежедневно, экономить уголь в регионе не собираются. Об этом заявил заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Сегодня Луганская область находится на энергетическом острове. Единственный источник поставки электроэнергии – это Луганская ТЭЦ в г. Счастье. Там сейчас угля чуть более 200 тыс. тонн, этого хватит почти на 40 суток работы станции. До введения режима экономии не дойдет. Уголь на ТЭЦ в Счастье поступает, участники блокады перекрыли железнодорожные пути, которые идут транзитом через территорию Луганской области и ведут к станции Красный Лиман Донецкой области и транзитом уголь поступает на ТЭЦ Центральной и Западной Украины. В Луганскую область уголь поставляется ежедневно», - заявил Клименко, сообщает 112 Украина.

По словам Клименко, он лично встречался с участниками блокады и пытался их убедить прекратить блокирование ж/д путей.

«В настоящее время у жителей области назревает противостояние поддержке или недовольство по поводу блокады, это может быть использовано провокаторами и безответственными политическими силами для разжигания социального конфликта», - добавил он.

Как известно, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

На сегодняшний день заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Однако 14 февраля Кабмин данный вопрос не рассматривал.