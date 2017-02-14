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Подготовке и проведению «Евровидения» в Украине ничего не угрожает.  Об этом заявил премьер-министр Владимир  Гройсман в ходе заседания правительства, сообщает 112 Украина.

«Мы в плановом режиме профессионально готовимся к проведению «Евровидения». «Евровидению» в Украине абсолютно ничего не угрожает, и оно будет проведено на самом высоком уровне», – отметил Гройсман.

Напомним, 13 февраля исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения «Евровидения-2017». 
ForUm

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