Подготовке и проведению «Евровидения» в Украине ничего не угрожает. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, сообщает 112 Украина.

«Мы в плановом режиме профессионально готовимся к проведению «Евровидения». «Евровидению» в Украине абсолютно ничего не угрожает, и оно будет проведено на самом высоком уровне», – отметил Гройсман.

Напомним, 13 февраля исполнительные продюсеры «Евровидения-2017» Виктория Романова, Александр Харебин и часть команды официально заявили, что покидают этот проект и прекращают работу над подготовкой к проведению конкурса.

В свою очередь вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения «Евровидения-2017».