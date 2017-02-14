также в разделеОбщество
НВФ раскрыли секрет стойкости украинских военных: психотропы и пропаганда 14
НАБУ открыло реестр переданных в суд дел 12
Оправданного судом мужчину снова поймали на сотрудничестве с «ДНР» 31
ВСЮ не смог отстранить Гречковского 23
Разведка: НВФ разместили военную технику на территории детсада и роддома 64
Активисты блокируют на Донбассе три ж/д ветки 43
После боев под Авдеевкой в рядах НВФ начались массовые увольнения 61
На Грибовичской свалке начали укреплять дамбу 14
Генерал Воробьев награжден орденом посмертно 57
Суд отказался отпустить Сущенко под домашний арест 24
СБУ: Пытавший пленных «ДНРовец» ехал оформлять украинскую пенсию 109
Экс-генерала СБУ объявили в международный розыск 99
По факту блокады «ДНР» открыто 4 дела 83
Украина просит Великобританию отказаться от раскопок в Крыму 73
ОБСЕ нашла замаскированный танк НВФ, из-за чего те открыли стрельбу 209
Зубко: Блокада поставок угля с «Д/ЛНР» выгодна России 72
На Тернопольщине нашли раритетные документы ОУН 71
Минюст утвердил порядок проверки е-деклараций 50

В среду, 15 февраля, в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

Напомним, 15 февраля отмечается один из главных христианских праздников – Стретение Господне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129
Теги
Ботинки зимние