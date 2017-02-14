В среду, 15 февраля, в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1 градус. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

Напомним, 15 февраля отмечается один из главных христианских праздников – Стретение Господне.