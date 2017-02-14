Высший совет правосудия приостановил рассмотрение вопроса об отстранении от должности члена ВСЮ Павла Гречковского из-за отсутствия кворума.

Об этом заявил во время заседания глава ВСП Игорь Бенедисюк, сообщает Укринформ.

«У нас сегодня нет кворума для принятия решения», - сказал он.

Бенедисюк рассказал, что на заседании ВСП присутствуют 14 из 15 членов, Гречковский не имеет права участвовать в голосовании об отстранении его от должности. Таким образом ВСП перенес рассмотрение ходатайства заместителя генпрокурора Юрия Столярчука об отстранении Гречковского на 15:00 22 февраля.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования.

22 сентября Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн.

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет.