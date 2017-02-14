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Сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, который сотрудничал с представителями террористической организации «ДНР», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и по ходатайству суд избран меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Так, арестованный подозревается в сборе и передаче членам НВФ «ДНР» информации о перемещении, дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Установлено, что ранее указанный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и находился под стражей, однако в марте 2016 года коллегия судей Селидовского городского суда Донецкой области оправдала и освободила его из-под стражи.

В дальнейшем, скрываясь от Апелляционного суда Донецкой области, в котором рассматривается апелляционная жалоба прокурора на оправдательный приговор, пособник НВФ продолжил свою противоправную деятельность по содействию «ДНР».
ForUm

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