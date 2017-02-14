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Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша в рамках $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью агентству Reuters.

«Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован», - отметила Лагард, сообщает Укринформ.

Вместе с тем, она воздержалась от оценки сроков завершения переговоров. Со слов главы МВФ, для завершения соответствующего процесса, Фонду осталось урегулировать несколько вопросов с украинскими властями.

Как ранее сообщал ForUm, 9 февраля директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.

В свою очередь глава Национального банка Валерия Гонтарева уверена, что Украина подпишет меморандум с МВФ в течение нескольких дней.
ForUm

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