Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша в рамках $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью агентству Reuters.

«Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован», - отметила Лагард, сообщает Укринформ.

Вместе с тем, она воздержалась от оценки сроков завершения переговоров. Со слов главы МВФ, для завершения соответствующего процесса, Фонду осталось урегулировать несколько вопросов с украинскими властями.

Как ранее сообщал ForUm, 9 февраля директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.

В свою очередь глава Национального банка Валерия Гонтарева уверена, что Украина подпишет меморандум с МВФ в течение нескольких дней.