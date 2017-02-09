Международный валютный фонд (МВФ) планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время. Об этом на брифинге сегодня, 9 февраля, сообщил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Мы намерены в ближайшее время представить на заседании Совета директоров объединенный доклад по третьему пересмотру программы EFF, а также доклад по экономической ситуации», - сказал он, сообщает ЛИГА.net.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Совет директоров МВФ не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл.