Билеты на песенный конкурс «Евровидение-2017» поступят в продажу 14 февраля в 20:15, сообщает пресс-служба Национальной телерадиокомпании Украины.

Отмечается, что около 70 тыс. билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал «Евровидения-2017».

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро.

Напомним, 30 января Украина выбрала лозунг и логотип «Евровидения-2017», которое состоится в Киеве.