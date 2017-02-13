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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации».

Соответствующий указ №32/2017 обнародован на сайте Главы государства.

В документе отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие указом, возложено на секретаря СНБО.

Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял доктрину информационной безопасности Украины.
ForUm

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