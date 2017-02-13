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Печерский районный суд Киева арестовал квартиру бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Арест наложен по требованию Генеральной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что Калетник в своей декларации за 2013 год указал подаренную ему квартиру за 19,4 млн гривен и подаренные денежные средства 49,4 млн гривен.

У следствия есть основания полагать, что квартира была подарена отцом Калетника для сокрытия чиновником источников происхождения средств.

Кроме того, следователь установил, что впоследствии эта квартира была перепродана отцу мужа родной сестры Калетника.

После обработки отчетов об оценке имущества было установлено, что реальная стоимость квартиры отличается от указанной на более 12,5 млн гривен.

Таким образом Генпрокуратура считает, что средства за продажу квартиры Калетник не получал, все вышеуказанные действия были направлены на сокрытие незаконного происхождения им средств.

Кроме того, постановлением следователя от 21 января 2017 эта квартира была признана вещественным доказательством.

В связи с этим 27 января суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и наложил арест на квартиру.

Напомним, в феврале 2015 года апелляционный суд Киевской области оставил без изменений решение Ирпенского городского суда, которым удовлетворен иск прокуратуры о возвращении в государственную собственность 14 га лесных земель в городе Буча стоимостью более 18 млн грн, которые также принадлежали родственнику бывшего первого зампредседателя Верховной Рады Украины. 
ForUm

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