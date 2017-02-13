Вчера, 12 февраля, в результате взрыва гранаты в помещении развлекательного заведения в поселке Квасилов Ривненского района шесть посетителей получили ранения различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

О происшествии в полицию сообщил владелец кафе, 48-летний местный житель. С его слов, взрывом было разбито стекло витрины и пострадали отдыхающие.

Полицейские выяснили, что трое мужчин в тот вечер отдыхали за рюмкой. Вскоре 32-летний житель Квасилова, военнослужащий, который сейчас находится в краткосрочном отпуске, достал из кармана куртки предмет, внешне похожий на гранату, и начал демонстрировать его всем присутствующим. Пока человек крутил ее в руках, по собственной неосторожности вытащил чеку, поэтому сразу бросил ее под стол. За считанные секунды раздался взрыв, в результате которого шесть человек, трое из которых находились за соседним столиком, доставили в больницу.

18-ти, 34-х и 32-летние мужчины и 32-летняя женщина, жители поселка Квасилов, получили осколочные ранения различных частей тела и после оказания медицинской помощи врачами Ривненской областной клинической больницы были отпущены домой.

Также ранения обеих нижних конечностей, левой кисти и грудной клетки получил и 28-летний местный житель, который тоже имеет отношение к военной службе. У самого же владельца боеприпаса диагностировали осколочные ранения лица, осколочные ранения и рваные раны обеих нижних конечностей. Оба мужчины госпитализированы в торакальное отделение РОКБ.

Специалисты-взрывотехники при осмотре места происшествия установили, что взорвалась граната РГД-5, обломки которой полицейские изъяли и направили на экспертизу в Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

«По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Рассматривается вопрос о направлении уголовного производства для расследования в военную прокуратуру или осуществления ею процессуального руководства».

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили в рюкзаке, принадлежащем одному из военнослужащих, осветительные патроны промышленного производства.