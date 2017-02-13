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В Сватово Донецкой области задержан и взят под стражу член НВФ, который подозревается в жестоком обращении с пленными украинскими военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«10 февраля Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержан гражданин Украины П., который подозревается в том, что в период с августа по декабрь 2014 года в составе террористической организации «ДНР» осуществлял незаконное содержание и конвоирование пленных военнослужащих ВСУ, которые незаконно удерживались в помещении СБУ в Донецке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом он совместно с другими членами НВФ, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности для самозащиты, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни.

Следствием установлено 11 военнослужащих, пострадавших от действий указанного лица.

Ему сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины) и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Также к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

 
ForUm

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