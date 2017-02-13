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Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту возле поселка Макарово Луганской области гражданку, которая находится в розыске по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

«При осмотре автомобиля «Таврия» и проверки документов гражданка В. заметно нервничала и агрессивно реагировала на замечания гвардейцев. Проверка документов показала, что у женщины нет справки переселенца с временной пропиской, а прописана она в Луганске. Гражданку проверили по базе данных «Блокпост». В ходе проверки выявлено, что она находится в розыске по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР», - говорится в сообщении.

Задержанную передали сотрудникам полиции.
ForUm

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