Система госконтроля за ценами коррумпирована, говорят бизнесмены. МЭРТ согласен. Осталось угомонить популизм политиков и внедрить адресную помощь

Цены на продукты питания в Украине отпустят в свободное плавание. Министерство экономического развития и торговли в ближайшее время порекомендует правительству признать успешными результаты пилотного проекта по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, действовавшего в Украине с 1 октября 2016 по 1 января 2017 года, и ввести его на постоянной основе. Таким образом, 20-летняя практика сдерживания цен за счет ограничения торговых наценок на социальные товары может быть отменена.

Как сообщает МЭРТ, проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения. LIGA.net разбиралась в том, к чему приведет такая инициатива и как отмена госрегулирования скажется на украинской экономике.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ

Кабинет министров ввел госрегулирование цен на социально значимые продукты питания 25 декабря 1996 года - постановлением №1548. В течение 20 лет правительство не единожды отменяло госрегулирование, ужесточало его или же расширяло список продуктов, наценка производителя и продавца на которые не может превышать 15%. Регулируется такая наценка местными советами. Кроме того, местные власти, согласно постановлению, могли до октября 2016 года устанавливать предельные уровни рентабельности производства и изменения оптово-отпускных цен производителями.

К социально значимым продуктам в Украине относятся мука пшеничная высшего сорта, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки простой рецептуры, макаронные изделия, крупы, рис, говядина и свинина, мясо птицы, курятина в тушках, колбаса вареная, коровье молоко, масло сливочное и подсолнечное, творог, куриные яйца, сахар и овощи. Всего в списке социальных продуктов значатся 15 категорий товаров, на которые правительство ограничивает наценку в магазинах.

Атавизм прошлого

Украинские чиновники называют норму о госрегулировании цен на продукты пережитком прошлого. По словам главы совета НБУ Богдана Данилишина, де-юре постановление №1548, которым установлены вышеупомянутые полномочия, не отменено. Однако де-факто с 2014 года оно не работает, потому что в Украине введен мораторий на проверки бизнеса, а также расформирована Госценинспекция, которая контролировала правильность формирования цен на товары, подлежавшие государственному регулированию. Функции расформированной в 2015 году Госценинспекции якобы переданы Госстату, отчеты которого не соответствуют реальной ценовой динамике.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов считает, что вмешательство в формирование цен на продукты искажает конкуренцию, ограничивает доступ на рынок, провоцирует рост цен и создает возможности для злоупотреблений. Соглашается с ним и генеральный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Тарас Высоцкий. «Еще в 2014 году профильные ассоциации выступали за отмену этого постановления, поскольку уже тогда оно не работало, но при этом давало возможность чиновникам получать откаты», - говорит он. И это легко доказывают цифры.

Простая математика

По данным пресс-службы МЭРТ, исследование, проведенное по итогам эксперимента, показывает, что приостановка государственного ценового регулирования существенно не повлияла на динамику цен на рынке и потребительские настроения граждан.

Министерство проанализировало динамику цен на продовольствие и пришло к выводу, что в четвертом квартале 2016-го при инфляции в 5,6% против 1,4% в 2015 году цены на продукты питания росли меньшими темпами - 4,5% против 5,4%. Динамика цен по 17 группам товаров, регулирование ценообразования которых было приостановлено, практически не отличалась от 2015 года. В обоих случаях в пределах 3-10% цены выросли по семи группам товаров, более 10% - по пяти.

В МЭРТ отмечают, что наибольший рост цен в четвертом квартале 2016 года зафиксирован в категории молочных продуктов (10-22%) и на куриные яйца (40%). При этом подорожание молочки в МЭРТ объясняют сезонным фактором и ростом закупочных цен на молоко. А касательно цен на яйца в министерстве отметили, что декабрьская цена на них в 2016 году была ниже, чем в декабре 2016-го (20,95 грн против 24,27 грн за десяток), то есть цены «восстановились после их катастрофического падения весной и в середине года (до 9-10 грн за десяток)», когда украинский экспорт этой продукции был ограничен из-за подозрения в заражении сальмонеллой, что привело к перенасыщению рынка.

Также, по результатам анализа эксперимента, нет эффекта и от установления нормативов рентабельности в 2-15% в зависимости от региона и вида продукции, поскольку фактическая рентабельность производства пищевых продуктов значительно выше, и только официально по данным Госстата составила 4,8% за 2015 год.

В то же время, по данным Госстата, в 2014 году индекс потребительских цен на продукты питания (декабрь к декабрю предыдущего года) составил 124,5%, в 2015 году - 140,1%, в 2016 году - 103,2% (при этом в прошлом году потребительские цены на хлеб выросли на 7,4%, а молочные продукты поднялись в цене почти на треть).

В январе 2017-го мы также наблюдаем существенный рост цен на социально значимые виды продовольствия: хлеб в течение месяца вырос в цене на 2%, говядина и молочные товары - в пределах 5%, овощи - на 8%, картофель - на 12%. При этом рост цен не связан с дефицитом продовольствия. По данным Богдана Данилишина, в среднем у украинцев 57% всех потребительских расходов приходится на продовольствие, а у населения с самыми низкими среднедушевыми доходами расходы на еду превышают 80% всех совокупных расходов. «То есть фактически они находятся в продовольственной опасности (по международным критериям продовольственная опасность наступает тогда, когда 60% от общих расходов составляют расходы на продовольствие. - Ред.)», - говорит он.

Кому выгоден свободный полет

Несмотря на проведенные исследования, ожидаемого эффекта от отмены госрегулирования цен в МЭРТ не обнародуют. Не видели расчетов ожидаемого эффекта и в Ассоциации поставщиков торговых сетей, говорит глава ассоциации Алексей Дорошенко. «Им, наверное, все равно, как это отразится на ценах», - отмечает он. По словам Дорошенко, правительство преподносит упразднение госрегулирования как очередную «перемогу». «От такого шага выиграют производители. Но о потребителях практически никто не думает», - считает Дорошенко. По словам главного аналитика Укрсоцбанка Андрея Приходько, эффективность контроля за ценами была достаточно сомнительной. «Для реального контроля за ценами нужно было содержать колоссальный бюрократический аппарат во всех регионах. Кроме того, достаточно много продуктов питания производится в неформальной экономике. Например, по данным игроков рынка, около 60% хлеба в стране производится в полулегальных частных пекарнях, которые невозможно контролировать», - рассказывает он.

Производители действительно приветствуют намерение упразднить госрегулирование цен на продовольственном рынке. «Мы однозначно поддерживаем решение Минэкономразвития, ведь устанавливаемые постановлением цены никогда не влияли и не будут влиять на рынок. Государство в принципе не должно вмешиваться в вопросы ценообразования», - считает глава ассоциации Укрсахар Андрей Дыкун. По словам вице-президента Ассоциации производителей молока Анны Лавренюк, любое искусственное вмешательство в рынок приводит к дисбалансу и негативным последствиям. «Кроме того следует учесть, что госрегулирование в сфере молочных продуктов касалось только молока питьевого жирностью 2,5%, сметаны жирностью 15%, творога жирностью 9% и масла жирностью 72%. Однако в последние годы ассортимент молочной продукции расширился настолько, что практически ни один молочный продукт на полке магазина не подходит под это постановление», - говорит Лавренюк.

От отмены госрегулирования цен на продукты питания выиграют не только производители, но и ритейлеры, считает глава Украинской торговой ассоциации Игорь Кишко. Он добавляет, что конкуренция между ритейлерами настолько высока, что все они и так стараются предложить самые низкие цены. Это подтверждает и совладелец сетей Таврия-В и Космос Борис Музалев, по словам которого, вся схема с государственным регулированием цен была коррумпирована. «В долгосрочной перспективе цены на продукты питания в рознице снизятся, поскольку жесткая конкуренция заставит сети предлагать все более привлекательные цены для покупателей», - сообщил он.

Курс на потребителя

При этом есть среди экспертов и противники отмены ценового регулирования. Например, Богдан Данилишин считает, что отменять госрегулирование сейчас не время. «Нынешняя социально-экономическая ситуация не может быть аргументом в пользу целесообразности устранения государства от процесса регулирования цен на основные виды продуктов питания», - говорит он, добавляя, что могут активизироваться недобросовестные предприниматели-спекулянты.

По мнению Данилишина, процесс отмены административного регулирования цен на продовольствие даже в стабильных условиях развития страны должен сопровождаться введением адресных программ продовольственной поддержки для наиболее уязвимых слоев населения. О таком же механизме говорит и Дыкун. «Следует перенять мировой опыт внедрения социальных карт, по которым действует специальная цена для конкретной группы людей. Действующая в Украине система предельного объема надбавок на определенные категории продуктов - это чистой воды популизм, который выгоден лишь политикам в период предвыборной кампании. Бизнес не будет работать себе в убыток, поэтому не нужно перекладывать проблемы государства на плечи бизнеса», - рассуждает он.

Практики социальной продовольственной помощи существуют во многих странах мира независимо от уровня их экономического развития (Бразилия, ЕС, Великобритания, США).