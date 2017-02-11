На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли, по предварительным данным, четыре человека, а различные травмы получили около 120.

По данным филиппинских сейсмологов, после основного удара произошло еще около 100 повторных толчков, сообщает «Русская служба ВВС».

Центр землетрясения был расположен в 14 км к северо-западу от столицы провинции на относительно небольшой глубине 11 километров.

По сообщениям местных властей, повреждены сотни зданий, отключено энергоснабжение в провинции Суригао, где ощущались наиболее сильные подземные толчки.