также в разделеМир
Турецкий референдум по поправкам к конституции пройдет в апреле 13
Власти Мексики призвали своих граждан быть осторожными в США 26
Сегодня мир отмечает День больного 25
Турция: РФ знала координаты погибших при авиаударе военных 90
В Панаме задержали владельцев Mossack Fonseca 60
Президент Эстонии: Россия пытается всех настроить друг против друга 38
СМИ: Путин много лет отправлял в ЕС агентов ФСБ под видом беженцев 35
Стена Трампа обойдется в $21,6 миллиарда 34
СМИ: Советник Трампа дал РФ сигнал, что часть санкций могут отменить 1009
Россия убила троих турецких военных в Сирии 144
На французской АЭС произошел взрыв, есть пострадавшие 127
Красный Крест сворачивает деятельность в Афганистане 23
В Афганистане убили сотрудников Красного Креста 134
Палата общин окончательно приняла акт о начале Brexit 29
Российский суд дал Навальному пять лет условно 41
В США предложили требовать пароли от соцсетей при получении визы 44
Трамп заверил Эрдогана в поддержке 78
Байден определился с дальнейшим местом работы 119

На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли, по предварительным данным, четыре человека, а различные травмы получили около 120.

По данным филиппинских сейсмологов, после основного удара произошло еще около 100 повторных толчков, сообщает «Русская служба ВВС».

Центр землетрясения был расположен в 14 км к северо-западу от столицы провинции на относительно небольшой глубине 11 километров.

По сообщениям местных властей, повреждены сотни зданий, отключено энергоснабжение в провинции Суригао, где ощущались наиболее сильные подземные толчки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Ботинки зимние