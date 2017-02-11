В Киеве горит известный «Радиорынок» в районе «Караваевых дач». Пока никаких подробностей возгорания нет, сообщает сайт «Ведомости-Украина». Ранее жители микрорайоне, где расположен рынок, неоднократно жаловались на несанкционированную парковку автомобилей в районе рынка. Машины занимали большую площадь и создавали местным жителям дискомфорт.
Очевидцы в соцсетях предполагают, что поджог был спланированным, другие пишут, что место, на котором расположен рынок, является очень выгодным во многих отношениях.
«Все меньше и меньше рынков, а рынок на каравайке стоит на золотой земле», - написал пользователь Олег Мироненко.
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