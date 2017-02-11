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Дональд Трамп во время своей избирательной кампании не говорил об Украине, как об одной из основных проблем. На это обратил внимание бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

«Я думаю, здесь важно то, что Украина никогда не упоминалась кандидатом в президенты как вопрос, который заслуживает внимания, во время его предвыборной кампании. И думаю, что сегодня она будет оставаться в этом состоянии – вплоть до тех пор, пока новая команда и сам президент не согласуют ту стратегию, которая будет касаться более глобальных вопросов», - сказал Грищенко в интервью «Апострофу».

При этом дипломат добавил: «Для нас это, прежде всего, отношения американской администрации с РФ. И именно поэтому, увы, мы будем, видимо, в ситуации, когда придется уже иметь дело с тем решением, которое будет принято без нас».

 
ForUm

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