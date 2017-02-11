11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано как социальный шаг, направленный на поддержку заболевших.

Праздник был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного Папы Иоанна Павла II. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет цель: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий» уточняет календарь событий.

В этом году послание Папы Франциска на XXV Всемирный день больного было опубликовано 5 февраля. Основные торжественные мероприятия проходят сегодня во Франции, в Лурдском святилище Пресвятой Богородицы. По этому случаю Святейший Отец назначил своим легатом в Лурде государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В послании на латинском языке Папа Франциск приветствует больных всего мира, выражая сердечную близость всем страдающим от бремени недуга. О человеке «следует заботиться в полной мере», никогда не упуская из виду душу, разум и тело, пишет Святейший Отец. Ссылаясь на Книгу Премудрости Соломона, Папа напоминает, что «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих»: Он создал всё для жизни.

Ссылаясь на Книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Святейший Отец отмечает, что Бог «даровал людям науку, чтобы они могли хвалиться Его чудесами»: в то же время пастыри, врачи и сами пациенты призваны молиться, дабы Господь даровал им облегчение в болезни и исцеление.

Папа Франциск наставляет верующих непрестанно просить о заступничестве Пресвятой Девы Марии, призываемой как «Болящим исцеление», дабы она испросила у своего Сына «обильных милостей, прежде всего терпения в испытаниях, доверия к Богу, благодарности за обретённые блага и великой любви ко всем людям».

В завершение послания Святейший Отец призывает больных подражать вере святого апостола Петра, который, даже когда не понимал Иисуса, говорил: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6,68).

Напомним, впервые Всемирный день больного был отмечен 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь (Our Lady of Lourdes), исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.



