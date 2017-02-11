Деятельность завода по изготовлению контрафактных духов известных мировых брендов пресекли правоохранители на Львовщине.

«Мини-завод работал в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района Львовщины. Там продукцию производили и сбывали», - отметили в управлении, сообщает «Укринформ».

Организаторы незаконного бизнеса размешивали эссенцию, разливали ее в специальные емкости, имитируя оригинальную упаковку с логотипами известных мировых торговых брендов.

На месте производства полиция застала более 20 работников. А в результате обысков полицейские изъяли около 2 тыс. флаконов с контрафактными духами, 13 тыс. единиц тары, рулоны полиграфической продукции и другие доказательства преступной деятельности «предпринимателей». Стоимость изъятой фальсифицированной продукции составляет более 200 тысяч гривен.