также в разделеПроисшествия
В Одессе избили главу райсовета 21
СМИ: В Киеве горел очередной рынок 60
На Черниговщине военный убил сослуживца арматурой 36
Режим «тишины» сорван: НВФ обстреляли Красногоровку из «Градов» и танков 137
За неделю в зоне АТО погибли 8 мирных жителей 35
Под Мариуполем из-за обстрела обесточены несколько сел 41
Контрольный пост «Марьинка – второй день под обстрелом 71
В Мариуполе из-за боев обесточена газораспределительная станция 217
На Харьковщине овчарка загрызла 4-летнего мальчика 106
Во Львове «мажоры» разбили битой маршрутку 145
Во Львове вандалы забросали краской польское генконсульство 178
В Нигерии пираты захватили украинца и семерых россиян 302
НВФ снова обстреляли контрольный пост «Марьинка» 36
Полиция Донецкой области подтвердила смерть «Гиви» 87
За минувшие сутки трое военных ранены, еще трое – травмированы 877
За день в зоне АТО 29 обстрелов, двое военных ранены 42
В Тернополе на улице насмерть замерзла 90-летняя бабушка 53
В девяти областях сложилась критическая ситуация по уровню аварийности 167

Деятельность завода по изготовлению контрафактных духов известных мировых брендов пресекли правоохранители на Львовщине.

 «Мини-завод работал в складском помещении одного из предприятий на территории Жовковского района Львовщины. Там продукцию производили и сбывали», - отметили в управлении, сообщает «Укринформ».

Организаторы незаконного бизнеса размешивали эссенцию, разливали ее в специальные емкости, имитируя оригинальную упаковку с логотипами известных мировых торговых брендов.

На месте производства полиция застала более 20 работников. А в результате обысков полицейские изъяли около 2 тыс. флаконов с контрафактными духами, 13 тыс. единиц тары, рулоны полиграфической продукции и другие доказательства преступной деятельности «предпринимателей». Стоимость изъятой фальсифицированной продукции составляет более 200 тысяч гривен.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Ботинки зимние