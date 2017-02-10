Журналист госканал «Россия 24» в сюжете об убийстве главаря батальона НВФ «Сомали» Михаила Толстых, известного по прозвищу «Гиви» назвал заказчиками Зоряна и Шкиряка.

«Нужно отметить, что сейчас называют две фамилии: Зорян и Шкиряк, это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления», - заявил корреспондент во время включения.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот конфуз, в том числе и советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля утром в Донецке.