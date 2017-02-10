Генеральная прокуратура заявляет об уничтожении в Министерстве обороны журнала учета секретных телефонных переговоров руководства во время Евромайдана.

Об этом сказано в решении суда от 31 января, передают Українські Новини.

Согласно ему, Генпрокуратура в рамках уголовного производства расследует обстоятельства организации и проведения 18 и 19 февраля 2014 года антитеррористической операции в центральной части Киева силами личного состава Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

«Досудебным расследованием установлено, что для подготовки и проведения запланированной незаконной антитеррористической операции в центральной части Киева привлекались силы и средства Вооруженных сил Украины. Для коммуникации между собой и организации использования сил и средств ВСУ бывшие руководители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ в январе-феврале 2014 использовали средства открытой и закрытой связи», - говорится в документе.

Фиксация телефонных разговоров проводилась на коммутаторах открытой и засекреченной связи в журналах учета телефонных переговоров абонентов.

Согласно письму воинской части А0106 Минобороны от 13 января 2017 года в январе-феврале 2014 года на коммутаторе открытой связи министерства велся соответствующий журнал учета переговоров, который сейчас есть в наличии.

«Вместе с тем, журнал учета переговоров, который велся в 2014 году на коммутаторе засекреченной связи, уже уничтожен», - говорится в решении.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры предоставил следователям доступ к журналу учета переговоров, который велся в январе-феврале 2014 года на коммутаторе открытой связи Минобороны, и к документам, которые подтверждают уничтожение журнала учета переговоров на коммутаторе засекреченной связи.

Также предоставлен доступ к информации о междугородных, международных звонках и вызовах на номера операторов мобильной связи, которые проводились в Министерстве обороны в январе-феврале 2014 и другой информации, касающейся коммуникации между руководителями министерства и Генштаба в этот период.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона Евромайдана в 2014 году.