Украинская памятная монета из нейзильбера «Евромайдан» вышла в финал Международного конкурса «Лучшая монета года» в номинации «Лучшее художественное решение», сообщает пресс-служба Нацбанка.

Организатором конкурса является влиятельное в нумизматическом мире издание «Krause Publication» (США).

Подведение итогов состоялось во время работы 46-й Всемирной ярмарки денег 3-6 февраля в Берлине, на которой Нацбанк продемонстрировал свою нумизматическую программу.

В финал конкурса в 10 номинациях попало 100 монет, выпущенных в 2015 году монетными дворами и национальными банками стран мира, что означает наивысшее признание монеты за тему, дизайн и маркетинг.

«Национальный банк Украины благодарен экспертам за высокую оценку стандартов качества чеканки и художественного воплощения идей в украинских памятных монетах и ​​поздравляет коллектив авторов монеты – художников и скульпторов – с международным признанием их творческих достижений», - отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что в 2000 году серебряная памятная монета «Рождество Христово» была признана самой вдохновляющей монетой в этом конкурсе.

Всемирная ярмарка денег является традиционным и крупнейшим собранием производителей нумизматической продукции, оптовых дилеров и коллекционеров более из 50 стран мира. Эта международная ярмарка также является первым событием, открывающим каждый нумизматический год.

Основная его идея – представление участниками коллекций выпущенных монет, действующих и новых международных нумизматических программ, годовых планов, технологий.

Участниками ярмарки стали более 60 центральных банков и монетных дворов мира. Было представлено более 330 экспонентов, среди которых фирмы – производители оборудования, полуфабрикатов и упаковки для монет, а также работающие в транснациональных дилерских сетях, дилеры и дистрибьюторы вторичного нумизматического рынка. Посетило мероприятие более 15 тыс. человек.