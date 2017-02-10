Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не подтверждает информацию о том, что в ОРЛО сотрудники СБУ проводят спецоперации под видом наблюдателей.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает LIGA.net.

«Нам известны эти заявления, если мы установим факты и подтверждение этим заявлениям, то мы сразу включим это в наш отчет, если это будет подтверждено», - сказал Хуг.

Советник главы СБУ Юрий Тандит подчеркнул, что сотрудники ведомства никогда не прикрываются наблюдателями ОБСЕ.

«Могу подтвердить заявление Александра Хуга, СБУ не выполняют никаких задач за линией разграничения», - подчеркнул Тандит.

Напомним, 4 февраля начальник управления так называемой «народной милиции «ЛНР» Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске.

Незаконные вооруженные формирования обвинили в этом украинские ДРГ.