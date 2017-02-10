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Объявленный Национальным банком пересмотр Комплексной программы развития финсектора до 2020 года является признанием того, что программа провалена. При этом не выполнены даже те задачи, по которым были значительные наработки и которые не требуют законодательных изменений. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Нацбанк объявил о пересмотре Комплексной программы развития финсектора до 2020 года. Среди названных причин ее обновления оправданной считаю только одну, а именно необходимость подстройки под новые вызовы в экономике, - за два года после ее принятия такие безусловно появились. Остальное – банальная попытка замаскировать собственные провалы», - написал он.

Он отметил, что выполнены даже те задачи, по которым были значительные наработки и которые не требуют законодательных изменений.

«Например, повышение финансовой грамотности населения (блок С1 в комплексной программе). До сих пор не разработана даже соответствующая программа действий, хотя эта работа должна была быть завершена еще в первом квартале 2016 года. Это тем более странно, поскольку в мою бытность в Нацбанке этой проблематикой мы занимались и много, и успешно», - напомнил экс-глава регулятора.

Арбузов также обращает внимание на то, что без какого-либо публичного обоснования пересмотрены многие критерии выполнения Комплексной программы. И изменения произошли весьма заметные.

«Убрали цель нарастить золотовалютные резервы НБУ до $38,7 млрд. к концу 2020 года, оставили размытую формулировку «в соответствии с положениями экономической программы в рамках соглашения с МВФ о Механизме расширенного финансирования». Это говорит о том, что Нацбанк совсем не верит в возможность вернуться к домайданным показателям, - отмечает он.

Также бывший глава Нацбанка считает странным решение изменить такой критерий как «соотношение пенсионных сбережений населения к ВВП».

«В предыдущей версии Комплексной программы, утвержденной, кстати, президентским Советом реформ, обозначен желаемый их размер к 2020 году в 15% ВВП. Этот показатель являлся для меня загадкой всегда, ввиду своей явной нереальности. Но то, что сейчас появилось в программе – не менее 0,1% ВВП на тот же период – загадка никак не меньшая… Видимо регуляторы финансового рынка уже знают о контурах будущей пенсионной реформы намного больше, чем общество. Боюсь предположить, но похоже власти твердо уверены, что население настолько обеднеет к 2020 году, что даже и сбережений не будет…», - отметил он.

«Не слишком ли подугас реформаторский пыл в стране? Совет реформ при Президенте Украины собирается все реже, не забыто-ли, что именно этот орган запускает в жизнь и затем контролирует ход реформ? Не станет ли повсеместной практика подтасовки и изменения сроков программ при их явных провалах?», - задается вопросом Сергей Арбузов.
ForUm

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