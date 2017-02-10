Полная блокада Донбасса может привести к восстанию шахтеров против оккупационного режима. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«На сегодняшний день блокирование путей, безусловно, вызовет веерные отключения в нашей стране. И это стрессовая ситуация для объединенной энергосистемы. И, с другой стороны, вдвое повысит цену на уголь», - сказал Насалик.

Он отметил, что при поставке угля с неподконтрольной территории руководствовались нормативными правовыми актами, которые были приняты еще в 2014 году и регламентировали перемещение товаров.

«И хочу сейчас подчеркнуть – перемещение. Украина не имеет никаких корреспондентских счетов с неконтролируемой зоной. Перемещение товаров антрацитовой группы», – заявил министр.

По его мнению, вопрос блокады – это вопрос политического решения. «Вы должны четко сказать: территория НКТ – это территория Украины или не Украины. Вы должны сказать, 60 тысяч шахтеров, которые там работают – это украинцы или не украинцы. Вы должны осознать, что полная блокада приведет к тому, что шахтеры эти не получат заработную плату. И тогда, если они, лишенные средств к существованию, поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый, кто возьмет автомат и присоединюсь к блокаде. Но, если эти шахтеры, лишенные средств, пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови», – завил он.

«Поэтому вопрос принятия – это принятие политического решения, которое может принять только ВРУ. Махновщины не должно быть. Если вы примите решение о полной блокаде, то ее должны проводить не добровольцы, а СБУ и все остальные силовые структуры. Но тогда вы должны принять на себя общую ответственность. Если эти люди, лишенные права на существование, возьмут оружие и пополнят ряды НВФ – это кровь, которая будет в нашей стране», - добавил он.

Напомним, ранее Насалик уже заявлял, что в Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса.

Как известно, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.

2 февраля активисты перекрыли железнодорожную ветку Курдюмовка-Горловка в Донецкой области.