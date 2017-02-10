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В международной политике Россия сейчас пытается всех настроить друг против друга. Об этом  заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает Delfi.

По словам политика, Россия хочет влиять на демократические процессы в странах, используя любые замеченные трещины.

Кальюлайд считает, что пока Россия не начнет меняться изнутри, не стоит ожидать, что Запад возобновит установление с ней более тесных связей.

Президент Эстонии согласилась с мнением своего предшественника о том, что эстонцев, латышей и литовцев нельзя рассматривать как единое целое — балтов, но сотрудничество очень важно, оно увеличивает вес в международной политике. Как важно и сотрудничество стран Балтии со странами Северной Европы.
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