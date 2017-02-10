Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили факт поставки неликвидных запасных частей к подвижному составу железнодорожного транспорта ПАО «Укрзализныця» на 20 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководство одного из структурных подразделений госпредприятия заключило договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты, в рамках соглашений, сознательно поставили предприятию комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что чиновники структурного подразделения госпредприятия не обеспечили надлежащую проверку качества товара, как того требуют нормативные документы.

По заключению экспертов профильных научных учреждений, закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время грузовых и пассажирских перевозок.

При проведении следственных действий в офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих. Сейчас неликвидная продукция опечатана и передана на ответственное хранение госпредприятия. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.