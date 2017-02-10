также в разделеОбщество
Рычкова требует наказать военных, поддержавших блокаду «Л/ДНР»
В НАБУ анонсировали открытие дела против зама Гонтаревой 6
Умер легендарный волейболист Поярков 9
Суд закрыл дело обвиненной в коррупции сотрудницы НАБУ 6
ОБСЕ не подтверждает проведение СБУ спецоперация в ОРЛО 13
МИП – Испании: Зозуля – патриот, поддерживающий свое государство 10
Суд дал «ЛНРовцу» 3 года тюрьмы 11
Сытник: По делу о «черной бухгалтерии» ПР готовится второе подозрение 9
Минобороны: ВСУ готовы дать отпор в случае атаки на Авдеевку 18
Сквер в центре Варшавы назвали именем Стуса 13
НАБУ обнаружило в коррупционных схемах 83 миллиарда убытков 29
Разведка: Российское командование заставляет НВФ принимать в свои ряды женщин 36
Украина планирует запустить новые поезда в Польшу, Венгрию и Словакию 23
Суд дал заммэра Ужгорода возможность выйти под залог 19
Зубко назвал цель наступления НВФ на Авдеевку 956
Украина снова проведет ракетные стрельбы возле Крыма 70
Насалик не исключает восстания шахтеров из-за блокады Донбасса 214
Кузьмин: Шеремета убили, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Бузины 66

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили факт поставки неликвидных запасных частей к подвижному составу железнодорожного транспорта ПАО «Укрзализныця» на 20 миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководство одного из структурных подразделений госпредприятия заключило договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты, в рамках соглашений, сознательно поставили предприятию комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что чиновники структурного подразделения госпредприятия не обеспечили надлежащую проверку качества товара, как того требуют нормативные документы.

По заключению экспертов профильных научных учреждений, закупка указанных комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время грузовых и пассажирских перевозок.

При проведении следственных действий в офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих. Сейчас неликвидная продукция опечатана и передана на ответственное хранение госпредприятия. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Ботинки зимние