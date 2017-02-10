Украина в этом году проведет боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает УНИАН.

«Для обеспечения слаживания зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями», - заявил он.

По словам Гуцуляка, в Украине в этом году также запланированы 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК «Бук-М1» на полигонах, а также 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения.

Он отметил, что во время многонациональных учений Saber Guardian 2017 на полигоне в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевыми стрельбами.

«На полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК «Бук-М1», - подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники Воздушных сил ВСУ ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

«Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков», - добавил Гуцуляк.

По его словам, к проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений Воздушных сил ВСУ будут активно привлекаться иностранные инструкторы из стран-членов НАТО.

Напомним, в начале декабря 2016 года на юге Украины провели учения с ракетными стрельбами.

Россия заявила протест Украине и пообещала нанести ракетный удар по украинским пусковым установкам.