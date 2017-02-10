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В Авдеевке в более 50% домов, поврежденных во время последних обстрелов, восстановлены окна и крыши.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Сегодня в Авдеевке  полностью возобновлено в штатном режиме теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. В пяти из семи школ возобновлен учебный процесс. И это во время того, что практически боевые действия в промзоне не прекращаются», - заявил Зубко.

Он также поблагодарил все местные администрации, которые присоединились к поставке строительных материалов в Авдеевку для проведения восстановительных работ. И отметил, что в более 50% домов, поврежденных во время обстрелов, восстановлены окна и крыши.

«А именно, непосредственно Днепропетровска, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Запорожская, Житомирская и другие области поставили строительные материалы по тем запросам, которые предоставляла местная администрация. Потому что, кроме многоэтажных домов, в которые попали снаряды 1 февраля оккупационных войск с неподконтрольной территории, также около 28 индивидуальных домов, а потом еще до 50 дошло это количество домов, которые были повреждены. И на которых сейчас проводятся восстановительные работы. И более 50% домов сейчас восстановлены с точки зрения окон, крыш», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.
Мария Пастернак, ForUm

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