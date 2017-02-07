Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит необходимости во введении военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я не вижу необходимости введения военного положения», - сказал он, сообщает УНИАН.

Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, целесообразно рассматривать не вероятность введения военного положения, а предоставлять исполнительному органу власти возможность брать под контроль стратегически важные объекты.

Напомним, во фракции «Блок Петра Порошенко» допускают введение военного положения, если Россия будет серьезно наступать на всех фронтах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также не исключил введения военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе.