также в разделеПолитика
Путин пожаловался Меркель на украинскую власть 7
В Раде требуют вызвать посла Германии в МИД за слова о выборах на Донбассе 24
Рева о не выплате пенсий жителям ОРДЛО: Пусть Путину предъявляют претензии 47
Парубий – нардепам-прогульщикам: Сдавайте мандаты и занимайтесь своим бизнесом 25
ГПУ пришла с обыском к Мосийчуку 60
Посол Германии: Выборы на Донбассе могут состояться в присутствии войск РФ 201
Парубий открыл шестую сессию ВР 29
Могерини: ЕС планирует усилить поддержку Украины 37
Трамп: Мы не знаем точно, что происходит на Донбассе 304
Климкин не исключает введения военного положения 132
В Генпрокуратуре РФ пояснили, почему не хотят задержать Януковича 94
В Германии уверены, что ответственность за конфликт на Донбассе лежит на РФ 47
У Путина переживут, если Трамп сначала встретится с Порошенко 130
Защита Януковича подаст на Украину в ЕСПЧ 27
Медведчук: «Правый сектор» и «Азов» избивают сторонников выполнения Минских соглашений 251
Качиньский – Порошенко: В ЕС с Бандерой не войдете 141
В БПП допускают введение военного положения из-за обострения на Донбассе 88
КИУ: Глава Харьковской ОГА Светличная возглавила «рейтинг губернаторов» 49

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит необходимости во введении военного положения. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я не вижу необходимости введения военного положения», - сказал он, сообщает УНИАН.

Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, целесообразно рассматривать не вероятность введения военного положения, а предоставлять исполнительному органу власти возможность брать под контроль стратегически важные объекты.

Напомним, во фракции «Блок Петра Порошенко» допускают введение военного положения, если Россия будет серьезно наступать на всех фронтах. 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также не исключил введения военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

117
Теги
Ботинки зимние