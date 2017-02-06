Во фракции «Блок Петра Порошенко» допускают введение военного положения, если Россия будет серьезно наступать на всех фронтах. Об этом заявила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, сообщает пресс-служба партии.

«Если обострение будет продолжаться длительный период, и это будет угрожать экологической, гуманитарной безопасности, и мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать на всех фронтах, мы допускаем введение военного положения», - рассказала она.

«Это была локальная ситуация (Авдеевка. – Ред.), ее удалось удержать, и Путин увидел, что Украина готова оказывать сопротивление, украинская армия готова идти в контрнаступление, правительство, государственные учреждения готовы. Это не та ситуация, которая была в Дебальцево, в Иловайске ..., все было подготовлено для эвакуации населения, войска были подтянуты, ВСУ были организованы, были быстро расположены центры обогрева, пункты раздачи еды, гуманитарной помощи ... Машина работает, Украина готова. Поэтому все будет зависеть от того, как будет обостряться ситуация. Такой вариант возможен», - отметила Луценко.