Последствия взрыва на атомной электростанции во Франции не повлияют на Украину. Об этом 112 Украина сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Думаю, что никакой угрозы нет. Синоптическая ситуация, которая сейчас есть над европейским континентом, она не способствует тому, чтобы воздушные массы с территории Франции попали в Украину. Что касается Украины, то воздушные массы перемещается с северной и северо-восточного направления, то есть совсем с другого направления, чем крайний запад Европы», - сказал Кульбида.

Также директор Укргидрометцентра добавил: «Над самой Францией скоро образуется циклонический вихрь, который будет почти стационарным, и воздушные массы будут крутиться в его системе, далеко не выходя за пределы французской территории», - отметил он.

Напомним, 9 февраля на АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв.