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Национальное агентство по предупреждению коррупции не подтвердило информацию о покупке нардепом от БПП Вадимом Денисенко автомобиля ВМW Х5 по сниженной цене. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

«В средствах массовой информации освещалась информация о том, что Денисенко в ноябре 2016 года  приобрел по цене 1,1 млн гривен ценное движимое имущество, а именно транспортное средство - легковой автомобиль марки ВМW (модель Х5, год выпуска - 2015) по сниженной цене. При этом отмечалось, что рыночные цены на аналогичный автомобиль колеблются от 1,5 до 3 млн грн», - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что по результатам проведенной проверки указанная информация не подтвердилась.
ForUm

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