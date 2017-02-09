Ответственность за убийство главаря батальона НВФ «Сомали» Михаила Толстых, известного по прозвищу «Гиви», взял на себя доброволец из России Игорь Мыльцев, которые воевал в этом же подразделении. Об этом пишет российское издание «Новая газета».

Мыльцев заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов «Сомали».

«Ему отомстил бы любой», — рассказал он, назвав обвинения властей «ДНР» в адрес украинских спецслужб «смешными». Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных «Гиви» во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По его словам, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, (а) он думал, что нас уже нету в живых!» - рассказывает член НВФ.

«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара (был) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия», - добавил он.

Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова («Моторола») командир «Сомали» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.

Напомним, «Гиви» был убит в Донецке 8 февраля.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».