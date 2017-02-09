Народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко утверждает, что узнал об открытии дела относительно его действий у Посольства ФРГ в Киеве из СМИ и заявил об отказе от депутатской неприкосновенности.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«Насколько я знаю, дело возбуждено по факту. Полностью готов сотрудничать, орудие преступления - у меня сохранился мой баллон с краской - готов сдать. Добровольно отказываюсь от депутатской неприкосновенности, и пусть в отношении меня проведут полное расследование и сделают свои выводы», - добавил депутат.

Напомним, 8 февраля, Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены, которая находится возле посольства Германии в Киеве.

9 февраля Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом хулиганских действий под посольством Германии в Киеве.