Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом от «Блока Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко хулиганских действий под посольством Германии в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«По факту хулиганских действий у посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)», – отметил он.
По словам Луценко, органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование данного факта
Напомним, 8 февраля, нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены, которая находится возле посольства Германии в Киеве.
Посольство Германии выразило сожаление в связи с этим инцидентом.
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