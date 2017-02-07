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В Министерстве иностранных дел Украины послу ФРГ Эрнсту Райхелю было отмечено о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также создание таких предпосылок безопасности, которые бы позволили проведение на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства», - говорится в сообщении.

При этом в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

Напомним, посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.
ForUm

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