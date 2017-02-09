Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О Конституционном суде Украины», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №5336-1 проголосовали 239 народных депутатов.

Законопроектом предлагается урегулировать порядок организации и деятельности Конституционного суда Украины, статус судей КСУ, основания и порядок обращения в суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда, а также функционирование института конституционной жалобы.

Необходимость принятия проекта обусловлена ​​фактом принятия Верховной Радой Украины 2 июня 2016 года Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (вступил в силу 30 сентября 2016), которым были внесены изменения в Основной закон Украины в части осуществления правосудия и конституционного контроля.

Основными задачами законопроекта являются:

- создание на законодательном уровне условий для реализации права на конституционную жалобу – нового, введенного Конституцией Украины дополнительного национального средства юридической защиты прав личности, которая считает, что примененный в конечном судебном решении в ее деле закон Украины противоречит Конституции Украины;

- законодательное закрепление новой организационной структуры Конституционного суда Украины, которая позволит эффективно реализовывать судом свои полномочия;

- законодательное закрепление автономности Конституционного суда Украины от системы судов, осуществляющих правосудие.

Проектом предлагается новая организационная структура Конституционного суда Украины:

большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда Украины и решает вопросы по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям;

два сената суда, каждый из которых действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица. Сенат суда действует как Конституционный суд Украины; постановления сената суда об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам являются окончательными;

шесть коллегий судей, каждая из которых действует в составе трех судей. К полномочиям коллегии судей Конституционного суда Украины отнесено решение процессуальных вопросов. Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе, вынесено тремя судьями коллегии судей Конституционного суда Украины, является окончательным. Это позволит снизить нагрузку на суд и обеспечить поступление на его рассмотрение обоснованных конституционных жалоб, которые отвечают критериям приемлемости.

При рассмотрении конституционной жалобы Конституционный суд Украины может выдать обеспечительный приказ, который является новым институтом принятия мер защиты прав человека в исключительных случаях. Основанием для обеспечения конституционной жалобы является необходимость предотвратить необратимые последствия, которые могут наступить в связи с выполнением окончательного судебного решения.

Предусмотрена возможность отсрочки прекращения действия актом (его отдельным положениям), который признан неконституционным.

Законопроект направлен на обеспечение непрерывности деятельности суда. Им предусмотрено установление трехмесячного срока для назначения новоизбранного судьи вместо судьи, у которого закончился срок полномочий или достигший предельного возраста пребывания в должности судьи КСУ, и продолжение выполнения таким судьей своих полномочий до назначения нового судьи. Законопроектом определено принятие судьей Конституционного суда присяги на специальном пленарном заседании.

Законопроект принят с учетом предложений профильного комитета.