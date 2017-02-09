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ПАО «Киевэнерго» считает неправомерным решение Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины о нарушении законодательства в сфере защиты экономической конкуренции и будет обжаловать его в суде.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Поставщики электроэнергии, недовольные условиями договора на транспортировку энергии сетями «Киевэнерго», обратились в АМКУ несмотря на то, что сейчас продолжается рассмотрение дел в отношении договоров в суде», - заявили в компании.

Поставщикам на их обращения были предложены договоры, подготовленные на основании соответствующего примерного договора, утвержденного НКРЭ.

«Однако они выразили недовольство отдельными условиями договора. Поэтому «Киевэнерго» было вынуждено обратиться в суд относительно трактовки разногласий. Таким образом, со своей стороны «Киевэнерго» действует в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении.

«Киевэнерго» считает решение АМКУ преждевременным и принятым без надлежащего изучения ситуации. Сейчас, продолжая действовать исключительно в правовом поле, представители компании готовятся обжаловать решение АМКУ в суде», - отметила директор по правовому обеспечению ПАО «Киевэнерго» Ольга Иевлева.

Напомним, временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины установила, что ОАО «Киевэнерго» нарушило законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электроэнергии

По результатам рассмотрения жалоб двух поставщиков электроэнергии по нерегулируемому тарифу коллегия АМКУ вынесла решение о наложении штрафа на «Киевэнерго» в размере 17,9 млн грн.
ForUm

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